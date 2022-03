Bolsa de Lisboa em contraciclo com Europa. PSI renova máximos de sete anos e Greenvolt atinge recorde

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão em contramão com a Europa e fechou no verde.O índice de referência nacional, o PSI, terminou o dia a valorizar 0,49% para 6.036,97 pontos, renovando máximos de 25 de maio de 2015.Das 15 cotadas que compõe o "benchmark" nacional, 9 encerraram a sessão em território positivo, enquanto quatro acabaram o dia no vermelho e apenas duas permaneceram inalteradas.O destaque da sessão vai para a Greenvolt, com a empresa de energias renováveis a atingir um máximo de sempre.(notícia em atualização)