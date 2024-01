Bolsa de Lisboa em queda. Galp cede quase 2,5% e BCP 2%

A bolsa nacional arrancou a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, em mínimos de finais de novembro, à semelhança das praças europeias que já se encontram a negociar, com Paris e Amesterdão a desvalorizar acima de 1%.O PSI cede 1,38% para 6.326,77 pontos. Há 14 cotadas a cair e apenas duas em alta mas com ganhos muito ligeiros.A liderar as quedas está a Galp, que perde 2,41% para 14,55 euros, apesar de ontem o banco de investimento norte-americano JPMorgan ter subido a recomendação e preço-alvo da petrolífera. Segue-se o BCP a desvalorizar 1,99% para 28,10 cêntimos por ação.No setor da energia, a EDP cai 1,55% para 4,315 euros, a EDP Renováveis tomba 1,25% para 15,85 euros, a Greenvolt desliza 0,49% para 8,105 euros e a REN cede 0,43% para 2,32 euros por ação. O grupo EDP terá sido penalizado pela revisão em baixa do "target" para a EDP Renováveis por parte do JPMorgan e da JB Capital, apesar de Santander e Deutsche Bank terem subido o preço-alvo para as ações.No vermelho está ainda a Jerónimo Martins que regista queda de 1,21% para 21,18 euros, e os CTT que perdem 1,53% para 3,53 euros.Entre as papeleiras, o sentimento é misto: Navigator e Semapa desvalorizam 1,34% para 3,524 euros e 1,16% para 13,66 euros, respectivamente. Já a Altri sobe uns ligeiros 0,13% para 4,49 euros.