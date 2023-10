Bolsa de Lisboa em queda ligeira com Galp a pressionar

que está menos otimista quanto ao desempenho de cinco cotadas do PSI: EDP, BCP, Sonae, Galp e Jerónimo Martins. A casa de investimento prevê agora uma menor valorização das ações das empresas em causa nos próximos 12 meses.

A praça portuguesa abriu a sessão desta sexta-feira no vermelho, embora em queda ligeira, enquanto na Europa as bolsas abrem em terreno positivo.O PSI desvaloriza 0,10% para 5,857,65 pontos e, no acumulado da semana, o índice já perdeu 3,73%, a maior queda desde a semana que encerrou a 17 de março. Das 16 cotadas, oito estão em queda, oito no verde e uma inalterada — a Semapa.A liderar as quedas está a Galp, à boleia da queda do crude e das revisões em baixa do Goldman Assim, a petrolífera perde 0,56% para 13,23 euros. Segue-se a Sonae que cai 0,50% para 0,903 euros e os CTT que desvalorizam 0,45% para 3,315 euros por ação.Entre os pesos pesados, também a EDP e Jerónimo Martins estão no vermelho. A elétrica desliza 0,16% para 3,6656 euros e a dona do Pingo Doce negoceia na linha de água, nos 0,01% para 20,26 euros.Do lado dos ganhos, as papeleiras ocupam os lugares cimeiros. A Altri sobe 0,51% para 4,328 euros e a Navigator cresce 0,44% para 3,618 euros. Há ainda dois pesos pesados no verde: a EDP Renováveis ganha uns ligeiros 0,07% para 14,25 euros e o BCP negoceia na linha de água, nos 0,01% para 0,2609 euros.