Bolsa de Lisboa em queda pelo quinto dia. Galp lidera perdas

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno negativo pela quinta sessão consecutiva. O PSI perde 0,26% para 5.299,26 pontos. Das 15 cotadas que compõe o índice nacional, dez negoceiam em terreno negativo, quatro em terreno positivo e uma inalterada, a Semapa.Entre as maiores quedas está a Galp que perde 1,2%, seguida pela Sonae a cair 0,82% e a Mota-Engil que desce 0,72%.Entre os pesos pesados, o BCP recua 0,4%, isto depois do Credit Suisse ter emitido , esta segunda-feira, uma nota de "research" em que manteve o preço-alvo do BCP em 15 cêntimos por ação e a recomendação em "underperform", continuando a manter uma perspetiva para o banco que está dividida entre as oportunidades em Portugal e os desafios na Polónia.Já a EDP Renováveis cede 0,15% e ainda na família a EDP ganha 0,09%. A Jerónimo Martins negoceia na linha de água e desliza 0,05%.A registar os maiores ganhos está a Greenvolt, que sobe 0,52%, acompanhada pela Corticeira Amorim que soma 0,46% e a Ren que cresce 0,21%.Esta terça-feira, os investidores estão a avaliar a proposta do governo para o Orçamento do Estado do próximo ano (OE 2023), bem como a divulgação por parte do Fundo Monetário Internacional do Outlook Económico Global e o Relatório de Estabilidade Financeira.