Bolsa de Lisboa em terreno positivo com REN a subir mais de 3%

dos resultados do primeiro semestre . A empresa aumentou o seu resultado líquido em 37,5% para 63 milhões de euros, por comparação com o período homólogo.A Sonae também abriu a ganhar 2,29% para os 0,9835 euros. Ontem foi anunciado que a Sonaecom reforçou a participação no capital social da Nos, com a aquisição de 58.204,920 ações da operadora à Sonae por 212,6 milhões de euros. Com esta compra, a Sonaecom passou a deter 37,37% do capital da Nos.Os pesos pesados também abriram a sessão no verde, à exceção da EDP Renováveis. Assim, o BCP sobe 0,75% para 0,2567 euros, a Galp valoriza 0,44% para 11,35 euros, a EDP avança 0,42% para 4,31 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,22% para 26,86 euros. Ontem, na negociação intradiária, a dona do Pingo Doce estabeleceu um máximo histórico, nos 26,94 euros.No vermelho, embora com quedas ligeiras, estão a Nos que desliza 0,34% para 3,47 euros, a Mota-Engil que cai 0,22% para 2,32 euros, a Altri que escorrega 0,14% para 4,20 euros e a EDP Renováveis que desce 0,11% para 17,58 euros.