Bolsa de Lisboa encerra o mês a verde. PSI com tímido avanço de 0,04%

Os recuos da Galp Energia e das duas empresas do grupo EDP, no arranque da sessão de negociação esta manhã, não foram suficientes para arrastar a bolsa de Lisboa para o vermelho.O PSI negociava a subir uns tímidos 0,04%, nos primeiros minutos desta quinta-feira, último dia do mês e do trimestre, para os 6009,86 pontos, com oito empresas a subir, cinco a descer e duas (Corticeira Amorim e REN) inalteradas face à cotação da sessão anterior. Contudo, o principal índice português acabou por ceder e cair na primeira meia hora, estando às 08:22 a recuar 0,07%.A Greenvolt liderava os ganhos, com um avanço de 1,92% - já depois de ter sido a estrela da negociação de quarta-feira, valorizando quase 5%. A empresa comandada por Manso Neto acaba por ser a única, a esta hora, do setor energético - muito penalizado pela guerra na Ucrânia, - a mostrar um bom desempenho.Por outro lado, os três pesos pesados da energia da bolsa de Lisboa: Galp, EDP e EDP Renováveis, compunham o trio com as maiores perdas do arranque da sessão, com a petrolífera a liderar, recuando 0,52%, seguida pela EDP, a cair 0,50%, e logo atrás a Renováveis, a descer 0,26%.Continuando pelas empresas com maior representação de capital no principal índice português, a Jerónimo Martins avança 0,41% e o BCP mostrava, nos primeiros minutos, um ténue avanço de 0,06%.Lisboa acompanha assim a tendência das principais praças europeias, todas pintadas a verde esta manhã, com o Stoxx 600 - de referência para o bloco e composto com as maiores empresas da Europa - na linha de água. Quando o PSI caiu, tornou-se o único no vermelho entre as congéneres.Notícia atualizada