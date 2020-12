Bolsa de Lisboa escorrega de máximos de março com EDP a pressionar

O índice PSI-20 interrompeu um ciclo de cinco sessões consecutivas a valorizar com uma queda de 0,20% registada nesta quarta-feira para os 4.921,78 pontos, acompanhando o ritmo das congéneres europeias, depois de um novo impasse nas negociações dos estímulos orçamentais dos Estados Unidos.O dia começou ligeiramente positivo para a maioria das bolsas europeias, mas a situação foi-se invertendo no decorrer da sessão. O bloqueio de Mitch McConnell, líder da maioria no Senado, à alteração do valor dos cheques a serem entregues aos norte-americanos com rendimentos inferiores aos 75 mil dólares por ano, caiu mal junto dos investidores.

Na segunda-feira a Câmara dos Representantes aprovou de novo o pacote de estímulos e de financiamento federal, desta vez acatando a recomendação de Donald Trump de "engordar" os cheques que serão entregues de 600 dólares para os 2.000 dólares.



(Notícia em atualização)