Bolsa de Lisboa faz quase o pleno no verde. BCP ganha mais de 2,5%

num dia em que os investidores aguardam pela divulgação de novos dados económicos na Zona Euro.O PSI valoriza 0,91% para 6.314,28 pontos. Das 16 cotadas, 14 estão em alta, uma em queda e uma inalteradas — a Semapa.

O BCP lidera os ganhos ao avançar 2,79% para 27,27 cêntimos. Segue-se a Jerónimo Martins que soma 1,80% para 22,62 euros que na sexta-feira teve uma revisão em alta da recomendação e do "target" pelo Morgan Stanley e esta manhã pela Barclays.Há ainda outras duas cotadas com ganhos acima dos 1%: os CTT sobem 1,23% para 3,70 euros e a Corticeira Amorim cresce 1,10% para 9,20 euros.Entre os pesos pesados, a EDP valoriza 0,59% para 4,076 euros, a EDP Renováveis soma 0,24% para 14,775 euros e a Galp regista uma subida de 0,24% para 14,33 euros por ação.Ainda no verde, destaque para a Mota-Engil que ganha 0,97% para 5,21 euros. A capitalização bolsista da construtora engordou 1.113,6 milhões de euros desde que Mota dos Santos assumiu os comandos da empresa, a 1 de fevereiro do ano passadoEntre as papeleiras o sentimento é misto, com a Altri a somar 0,90% para 4,50 euros, a Navigator a cair 0,69% para 3,74 euros e a Semapa inalterada.