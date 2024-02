Bolsa de Lisboa faz quase o pleno no verde em contraciclo com Europa. Mota-Engil ganha mais de 2%

Entre os pesos pesados, a EDP estava a ganhar 1,06% para 3,808 euros, a EDP Renováveis a valorizar 0,78% para 14,26 euros, a Galp a subir 0,91% para 14,48 euros e o BCP a somar 0,75% para 26,73 cêntimos por ação.



Além da EDP, no setor energético a Greenvolt avançava 0,12% para 8,115 euros, enquanto a REN estava ainda inalterada no início da sessão.



Quanto às papeleiras, a Altri registava uma subida de 0,80% para 4,56 euros, a Navigator ganhava 0,36% para 3,882 euros e a Semapa somava 0,14% para 14,04 euros.



Também no verde estavam ainda a Ibersol (0,91%), os CTT (0,41%), a Corticeira Amorim (0,11%) e a Nos (0,06%).



Em terreno negativo apenas uma cotada, a Sonae. A empresa liderada por Cláudia Azevedo perdia, no arranque da sessão, 0,17% para 87,85 cêntimos.





A praça portuguesa começou a sessão desta segunda-feira no verde, em contraciclo com as bolsas europeias que já se encontram a negociar.O PSI subia 0,57% para 6.235,00 pontos. Entre as 16 cotadas, 13 estavam em alta, uma a cair e duas inalteradas — REN e Jerónimo Martins.A liderar os ganhos estava a Mota-Engil, a valorizar 2,29% para 5,37 euros. Otimista quanto à construtora está o