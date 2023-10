Bolsa de Lisboa faz quase o pleno no verde. Papeleiras e CTT em destaque

num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa informou que foi notificada do acórdão proferido pelo Tribunal Arbitral, datado de 27 de setembro, relativo ao processo iniciado em junho de 2021 contra o Estado português. O

Tribunal Arbitral condenou o Estado a pagar 23,6 milhões de euros aos CTT e juros de mora em compensações pelo impacto da pandemia covid-19 e pela prorrogação unilateral do contrato de concessão em 2021.



A praça portuguesa abriu a primeira sessão do mês de outubro no verde, à semelhança das restantes bolsas europeias que já se encontram a negociar.O PSI valoriza 0,56% para 6,124.47 pontos. Das 16 cotadas, apenas uma está em queda e 14 estão em alta. Há ainda uma cotada inalterada, a Ibersol.Em destaque estão as papeleiras Navigator e Altri, que sobem 1,79% para 3,628 euros e 1,54% para 4,352 euros, respectivamente. A Semapa regista ganhos mais ligeiros e avança 0,44% para 13,66 euros.Os CTT também estão a valorizar 1,29% para 3,52 euros. Ontem,Entre os pesos pesados, a EDP Renováveis avança 1,06% para 15,98 euros, a casa mãe sobe 0,64% para 3,962 euros, o BCP valoriza 0,61% para 0,2620 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,56% para 21,38 euros por ação.Apenas a Galp negoceia no vermelho, a perder 0,25% para os 14,01 euros.