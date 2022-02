Bolsa de Lisboa fecha a valorizar com Navigator a disparar mais de 5%

Num comentário aos resultados, os analistas do CaixaBank/BPI destacam que Em Lisboa, a Navigator liderou as valorizações. A papeleira encerrou o dia a disparar 5,41% para 3,624 euros, a maior escalada desde novembro de 2020. As ações estiveram a reagir aos números reportados na véspera pela empresa. A Navigator aumentou os lucros em 57% para 171 milhões de euros e anunciou o pagamento de um dividendo de 0,1406 euros Num comentário aos resultados, os analistas do CaixaBank/BPI destacam que

Tal como 2020, a EDP terá fechado o ano de 2021 com um resultado líquido de 800 milhões de euros, estimam os analistas da unidade Bloomberg Intelligence, numa nota de análise publicada esta quarta-feira. O valor está

traçado pela elétrica para o ano que passou.



Já a petrolífera Galp valorizou 1,84% para 10,015 euros, numa sessão de ganhos nos mercados petrolíferos.



A contrariar os ganhos estiveram a Jerónimo Martins e o BCP. A retalhista caiu 1,63% para 19,96 euros. Já o BCP que tem estado a disparar nas últimas sessões fez uma paragem nos ganhos, ao ceder 0,15% para 0,1937 euros.



A bolsa lisboeta encerrou a sessão desta quarta-feira a valorizar cerca de 1%, impulsionada pelos ganhos dos pesos-pesados da energia. Ainda assim, a estrela da sessão foi a Navigator, que escalou mais de 5%, após ter reportado as contas de 2021 e anunciado o pagamento de dividendos aos acionistas.O índice PSI-20 encerrou a subir 0,94% para 5.696,59 pontos, com 14 ações em alta, 3 em queda e 2 inalteradas. Na Europa, o dia também tem sido de ganhos entre as principais bolsas europeias, com a negociação a ser impulsionada pela divulgação de resultados acima das expectativas.Os bons resultados divulgados pela Navigator estiveram a suportar as outras cotadas do setor. A Altri valorizou 5,12% para 5,855 euros, enquanto a Semapa subiu 3,54% para 12,30 euros.Uma nota positiva para as empresas do setor da energia. A EDP subiu 0,9% para 4,275 euros, enquanto a EDPR avançou 1,79% para 18,23 euros.