Bolsa de Lisboa fecha em alta. EDP ganha quase 4%

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, com o índice de referência, o PSI a avançar 1,54% para 6227,49 pontos, estando, assim, em máximos de finais de julho.Das 16 principais empresas, apenas uma, a Semapa, registava perder, menos 0,305.As restantes cotadas valorizaram todas, num dia em que o Banco Central Europeu anunciou mais um aumento das taxas de juro.A liderar os ganhos está o grupo EDP: a casa-mãe escala 3,81% para 4,252 euros, e o braço das Renováveis sobe 3,07% para 16,775 euros.O pódio fecha com a Greenvolt, que avança 2,25% para 6,125 euros.A Altri ganha 2,05%, o BCP escala 1,92% e os CTT sobem 1,34%.Já a Galp avança 1,17% para 13,86 euros, situando-se assim em máximos de fevereiro de 2020, num dia em que os preços do petróleo estão em alta.Entre os pesos-pesados da bolsa nacional, destaque ainda para a Jerónimo Martins, que valoriza 0,64%.