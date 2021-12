Bolsa de Lisboa fecha no "vermelho" com BCP e EDP Renováveis a pressionarem

índice de referência nacional, caiu 0,97% para 5.513,40 pontos, com o BCP e a EDP Renováveis a registarem perdas expressivas e apenas quatro das 19 cotadas a contrariar.









dência negativa da última sessão, depois dos fortes ganhos das ações da banca no início da semana.

Miguel Stilwell

Já a Semapa, que foi a cotada que mais se destacou na abertura, caiu 1,53%, e a Sonae desvalorizou 1,55%.





A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quarta-feira em baixa, num dia marcado por correções nas principais praças europeias. O PSI-20,A Novabase esteve liderar as perdas do PSI-20, com uma desvalorização de 3,46% para 5,02 euros por ação. A seguir de perto a tendência esteve o BCP, que tombou 2,44%, para 0,14 euros. O banco liderado por Miguel Maya prolongou assim a tenA EDP Renováveis foi a terceira cotada que mais caiu no fecho desta sessão. A elétrica deperdeu 1,71%, para 21,90 euros. A destacarem-se no setor da energia com perdas superiores a 1% estiveram também a Galp Energia (que tropeçou 1,53%), a Greenvolt (-1,09%) e a REN (-1%).Em contraciclo, a Navigator a subiu cerca de 1% para 3,27 euros por ação.No resto da Europa, as principais praças fecharam também em terreno negativo, corrigindo os ganhos da última sessão. O Stoxx 600, que reúne as principais cotadas europeias, cedeu 0,37%, enquanto o índice alemão DAX recuou 0,78%, o francês CAC-40 desvalorizou 0,72%, e o espanhol IBEX perdeu 0,90%.

Esta correção em baixa dos mercados de capitais revela que os investidores continuam "cautelosos" em relação à ómicron, apesar de, esta quarta-feira, a Pfizer ter revelado que a terceira dose da vacina contra a covid-19 é suficiente para "neutralizar" a ómicron e proteger contra os casos graves da doença.

A pressionar as bolsas europeias está também o anúncio de que o Reino Unido deverá adotar novas medidas restritivas para travar os novos casos de ómicron no país. A exigência de certificado digital e o regresso do teletrabalho são algumas medidas em cima da mesa. As medidas adotadas deverão ser anunciadas ainda esta tarde.