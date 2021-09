Bolsa de Lisboa fecha no vermelho com energia e papel a pressionar

O PSI-20 terminou a derradeira sessão da semana a cair 0,71%, para os 5.299,37 pontos, pressionado pelos setores da energia e do papel. Apenas cinco cotadas fecharam em terreno positivo, enquanto 13 terminaram o dia em queda. Na Europa apenas Atenas e Madrid escaparam à maré vermelha.A pressionar o principal índice da bolsa nacional estiveram pesos pesados como a Galp, que perdeu 1,67%, para os 8,264 euros, após o JP Morgan ter cortado a recomendação para as ações da petrolífera. Também com uma queda de mais de 1%, a EDP caiu 1,55%, fechando nos 4,568 euros, acompanhando o sentimento negativo sobre as energéticas europeias devido à escalada dos preços e as medidas aprovadas por vários governos para travar essa subida.Ainda no setor energético, a REN perdeu 0,99%, para 2,50 euros, enquanto a EDP Renováveis contrariou a tendência negativa e limitou os "estragos" no índice com uma subida de 0,37%, para os 21,80 euros.O setor papeleiro foi igualmente castigado hoje: a Navigator recuou 1,82% - a maior queda das cotadadas - para 3,106 euros, enquanto a Semapa cedeu 1,31% e a Altri perdeu 1,18%. A Navigator acentuou as perdas após ser noticiado que pondera reduzir os investimentos em Portugal devido à escalada nos preços da eletricidade.Ainda assim, a segunda cotada mais penalizada do dia foi a Mota-Engil, com um tombo de 1,80%.Também no vermelho fecharam o BCP, que cedeu 0,84%, para os 0,1294 euros, e a Jerónimo Martins, que caiu 0,65%, até aos 17,60 euros.Pela positiva, destacaram-se os títulos da Corticeira Amorim, com um ganho de 1,20%, Pharol (+1,00%) e Ramada (+0,69%).Completam o lote de vencedoras do dia a EDPR e a Sonae, que avançou 0,62%.(Notícia atualizada)