Bolsa de Lisboa fecha semana em alta com BCP em destaque

A bolsa de Lisboa fechou a última sessão da semana em alta, a avançar 0,88% para 5.705,12 pontos. Das 15 cotadas, 13 fecharam a sessão em alta e duas terminaram o dia a desvalorizar.



O BCP liderou as subidas no índice de referência, a valorizar 2,84% para 0,1521 euros, a acompanhar os ganhos do setor da banca na Europa.





A Corticeira Amorim registou a segunda maior subida no índice português, a valorizar 2,23% para 10,08 euros.Na energia, nota para a EDP Renováveis, a registar uma valorização de 1,44% (20,39 euros), enquanto a casa-mãe fechou na linha de água (0,02%), a cotar nos 4,361 euros. A petrolífera Galp avançou 0,67%, a cotar nos 10,525 euros, num dia em que o petróleo está a registar ganhos acima de 3%.Já a Greenvolt apreciou 0,16%, para 6,41 euros, enquanto a REN somou 1,04% na sessão desta sexta (2,905 euros).Entre as retalhistas, a Jerónimo Martins apreciou 0,36%, a cotar nos 19,36 euros, e a Sonae avançou 0,26%, para 0,974 euros.A Navigator apreciou 1,4%, fechando a sessão a cotar nos 3,904 euros, e a Semapa somou 1,37%, para 13,3 euros, num dia em que o JB Capital subiu os "targets" de ambas as cotadas. No caso da Semapa, o "target" de 22,20 euros definido pela JB Capital reflete um potencial de valorização de 66,9% face à cotação de fecho desta sexta-feira.Do lado das quedas, apenas a Altri e a Mota-Engil terminaram a sessão em terreno negativo. A Altri desvalorizou 0,91% (6,5 euros) e a Mota-Engil cedeu 0,16% (1,252 euros).(notícia atualizada às 16:54)