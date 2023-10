Bolsa de Lisboa na linha de água com BCP a afundar

A bolsa nacional abriu a sessão desta quarta-feira praticamente inalterada, com o índice de referência, o PSI, a avançar apenas 0,03% para 6057,09 pontos.

Das 16 principais empresas, nove registavam ganhos, seis desvalorizavam e uma mantinha-se inalterada.

A pesar no índice nacional estava o BCP, com uma queda de 0,58% para 0,28 euros. Logo em seguida fica a Altri, a cair 0,50% para 4,34 euros, depois de a papeleira ter anunciado que vai voltar a subir os preços da pasta de papel em novembro.

A completar o pódio das perdas está a EDP Renováveis, a recuar 0,38% para 14,36 euros.



Também a perder estavam esta manhã a Semapa, com menos 0,30%, a REN, a descer 0,21% e a Galp, a recuar 0,07%.



Em sentido contrário, pela positiva, destaque para a Corticeira Amorim, que valoriza 2,30% para 9,35 euros.



As restantes oito cotadas no verde registam ganhos abaixo de 1%: Mota-Engil (+0,67%), Nos (+0,47%), EDP (+0,39%), Ibersol (+0,30%), Jerónimo Martins (+0,30%), Navigator (+0, 28%), CTT (+0,14%) e Sonae (+0,05%).



A Greenvolt mantinha-se inalterada no arranque da sessão.