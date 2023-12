Bolsa de Lisboa na linha de água. Pesos pesados pressionam PSI

A bolsa nacional começou o dia na linha de água enquanto as congéneres europeias já negoceiam no verde. Quatro dos pesos pesados acordaram no vermelho e pressionam o índice de referência nacional.

A carregar o vídeo ... Cláudia Arsénio 08:21









... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



O PSI cede 0,05% para 6.421,11 pontos. Das 16 cotadas, oito estão em alta, seis em queda e duas inalteradas — Ibersol e Greenvolt.



Os ganhos continuam a ser impulsionados pela perspetiva de que o Banco Central Europeu (BCE) e a Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos vão cortar os juros no próximo ano.O PSI cede 0,05% para 6.421,11 pontos. Das 16 cotadas, oito estão em alta, seis em queda e duas inalteradas — Ibersol e Greenvolt. A pressionar o índice de referência nacional estão quatro dos pesos pesados. A Galp perde 0,59% para 13,43 euros, a Jerónimo Martins cai 0,17% para 23,16 euros, a EDP Renováveis desliza 0,13% para 18,515 euros e a EDP cede 0,09% para 4,551 euros por ação.



A exceção é o BCP que avança uns ligeiros 0,07% para 27,55 cêntimos.



A liderar os ganhos está a Corticeira Amorim que valoriza 0,65% para 9,24 euros, seguida pela REN que sobe 0,43% para 2,32 euros e pelos CTT que avançam 0,29% para 3,50 euros. A Mota-Engil soma 0,25% para 3,97 euros.



Nas papeleiras, a Navigator perde 0,06 para 3,586 euros, enquanto a Semapa sobe 0,15% para 13,34 euros e a Altri ganha 0,04% para 4,67 euros. A pressionar o índice de referência nacional estão quatro dos pesos pesados. A Galp perde 0,59% para 13,43 euros, a Jerónimo Martins cai 0,17% para 23,16 euros, a EDP Renováveis desliza 0,13% para 18,515 euros e a EDP cede 0,09% para 4,551 euros por ação.A exceção é o BCP que avança uns ligeiros 0,07% para 27,55 cêntimos.A liderar os ganhos está a Corticeira Amorim que valoriza 0,65% para 9,24 euros, seguida pela REN que sobe 0,43% para 2,32 euros e pelos CTT que avançam 0,29% para 3,50 euros. A Mota-Engil soma 0,25% para 3,97 euros.Nas papeleiras, a Navigator perde 0,06 para 3,586 euros, enquanto a Semapa sobe 0,15% para 13,34 euros e a Altri ganha 0,04% para 4,67 euros. A praça portuguesa arrancou a sessão desta quinta-feira a desvalorizar mas ainda na linha de água, ao contrário das restantes bolsas europeias que já se encontram a negociar no verde, como Paris e Amesterdão. Saber mais Bolsa de Lisboa bolsas mercados euronext PSI

Bolsa de Lisboa na linha de água. Pesos pesados pressionam PSI









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Bolsa de Lisboa na linha de água. Pesos pesados pressionam PSI O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar