Bolsa de Lisboa não mexe, mas Ibersol valoriza mais de 1%

A bolsa de Lisboa arrancou a semana inalterada, com o índice de referência, o PSI, parado, sem registar qualquer variação na abertura da sessão, com 6334,59 pontos.Das 16 principais empresas, seis registavam ganhos, oito perdiam e duas mantinham-se inalteradas.A Ibersol lidera a tabela ao avançar 2,21% para 6,68 euros - é a única cotada a ganhar acima de 1%.Em segundo lugar fica a Mota-Engil, que valorizava 0,46% nos primeiros minutos de negociação, para 3,26 euros, depois de ter anunciado esta segunda-feira uma emissão de dívida até 60 milhões de euros.Também a ajudar estava esta manhã a Jerónimo Martins, a ganhar 0,45% para 22,14 euros, seguida da REN, a avançar 0,41% para 2,435 euros. A fechar os ganhos está o grupo EDP: a casa mãe avançava 0,16% e o braço das Renováveis 0,06%.BCP e Semapa mantinham-se inalteradas.Em sentido contrário, com perdas, o destaque vai para os CTT, que recuavam 0,98% para 3,52 euros.Também a desvalorizar estavam, no arranque da negociação, a Greenvolt (-0,37%), a Corticeira Amorim (-0,33%), a Sonae (-0,32%), a Galp (-0,29%), Nos (-0,29%), Altri (-0,29%) e Navigator (0,05%).