Bolsa de Lisboa no verde com BCP, EDP Renováveis e Jerónimo Martins em destaque

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta terça-feira a valorizar depois de na sessão anterior ter acompanhado o "sell-off" dos índices globais, tombando 2,72%. No arranque esta manhã, o índice de referência nacional avançava 0,36% no arranque para 5.678,19 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, oito iniciaram a sessão em alta, quatro a cair e três inalteradas.As subidas dos pesos-pesados BCP, EDP Renováveis e da Jerónimo Martins destacavam-se nesta início de negociação. As ações do BCP lideravam entre os ganhos, a somar 2,42% para 0,1439 euros, enquanto a EDP Renováveis apreciava 0,9% para 20,25 euros. A casa-mãe, a EDP, valorizava 0,23%, a cotar nos 4,352 euros.Já a Jerónimo Martins avançava 0,78% para 19,35 euros, depois de na sessão anterior ter recebido duas mexidas no preço-alvo. Os analistas do Alphavalue reviram em baixa a sua avaliação para as ações da Jerónimo Martins, passando de 19,70 para 19,60 euros. Já o Bestinver melhorou o preço-alvo para as ações da dona do Pingo Doce, definindo um "target" de 22,30 euros.Nota ainda para a Altri, a avançar 0,74% no início da sessão, para 6,78 euros. A Navigator estava a apreciar ligeiramente (0,1%) para 3,94 euros por ação. A Corticeira Amorim somava 0,59% no início da sessão, a cotar nos 10,28 euros. A empresa liderada por António Rios Amorim avançou ao Negócios esta terça-feira que vai subir os preços para suster a "inflação de custos". Já do lado das quedas, os CTT continuavam no vermelho, a cair 0,13%, para 3,83 euros. Na sessão anterior, os Correios tiveram o maior tombo da sessão, ao fechar com uma desvalorização de 5,31%. A Galp está também a desvalorizar no arranque, a cair 0,29% para 10,22 euros, num dia em que o petróleo está a aliviar.Nas telecomunicações, a Nos cedia 0,21% para 3,77 euros. A Sonae, Greenvolt e também a Mota-Engil estavam inalteradas neste arranque de sessão.(notícia atualizada)