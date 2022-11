Bolsa de Lisboa no verde, mas BCP tomba mais de 2%

A bolsa de Lisboa abriu a primeira sessão da semana a valorizar, com índice de referência a ganhar 0,16% para 5.742,85 pontos.Os ganhos são liderados pela Corticeira Amorim, que avança 1,83% no dia em que apresenta os resultados do terceiro trimestre. Até final de junho, a empresa já tinha lucrado 48 milhões de euros, mais 20,6% do que no período homólogo.Também a ganhar acima de 1% está a Galp, que sobe 1,41%, e a Semapa, que avança 1,37%.Apesar de a bolsa nacional estar a negociar no verde, o BCP desvaloriza, e é mesmo a cotada que mais perde esta manhã: 2,30%. Também a descer está a Altri (-0,52%), a Nos e a Sonae (ambas -0,21%). A REN mantém-se inalterada.