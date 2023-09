Bolsa de Lisboa no vermelho. Greenvolt cai quase 2%

Depois de ter começado a semana no verde, a praça portuguesa arrancou esta terça-feira em terreno negativo, em contraciclo com as restantes praças europeias. Greenvoolt com maior queda intradiária desde 2 de agosto.

A bolsa de Lisboa começou esta terça-feira no vermelho, ao contrário das restantes praças europeias que já se encontram a negociar.







O PSI desvaloriza uns ligeiros 0,07% para 6.151,76 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, seis estão em queda, outras seis a subir e quatro permanecem inalteradas — Sonae, REN, Altri e CTT. A pressionar o índice está a Greenvolt que cai 1,97% para os 5,905 euros, a maior queda intradiária desde 2 de agosto. Segue-se a Ibersol que desliza 1,15% para 6,88 euros e a Corticeira Amorim que desce 0,6% para 10 euros.



Também no vermelho estão dois dos pesos pesados da bolsa. A EDP Renováveis tomba 0,33% para os 16,605 euros e a Galp desvaloriza 0,25% para 13,76 euros.



Do lado dos ganhos, a Jerónimo Martins lidera ao valorizar 0,45% para 22,10 euros, segue-se a Semapa que sobe 0,3% para 13,26 euros e a Navigator que avança 0,24% para 3,352 euros.



Ontem, o banco polaco Bank Millennium, detido em 50,1% pelo BCP, colocou 400 milhões de euros no mercado a quatro anos, naquela que foi a primeira emissão de obrigações seniores não preferenciais em moeda estrangeira do banco, segundo fontes conhecedoras do processo citadas pela Bloomberg. A operação destinou-se apenas a investidores institucionais, que pagaram um juro de 9,875%.

