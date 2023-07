Bolsa de Lisboa no vermelho. Greenvolt e BCP perdem mais de 1%

Ocean Winds, joint venture da EDP e da francesa Engie, revelou que

pretende entrar no mercado eólico offshore da Austrália, com projetos no valor de nove mil milhões de dólares.





Depois de começar o mês no verde, a bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira em queda, tal como as restantes praças europeias que já se encontram a negociar, como Paris e Amesterdão.O PSI abriu a sessão a cair 0,31%% para 5.948,37 pontos, com apenas duas cotadas em alta, 13 em queda e uma inalterada, a Ibersol.A liderar as perdas estão a Greenvolt e o BCP que caem mais de 1%. A energética de João Manso Neto tomba 1,46% para 6,07 euros e o banco liderado por Miguel Maya desliza 1,17% para 0,2189 euros.O setor energético abriu no vermelho. Além da Greenvolt, a Galp cai 0,59% para 11,04 euros, a EDP Renováveis desce 0,49% para 18,30 euros, a casa mãe desliza 0,18% para 4,484 euros e a REN cede 0,2% para 2,495 euros. Ontem, aTambém as papeleiras acordaram em terreno negativo, com a Altri a ceder 0,95% para 4,19 euros, a Navigator a cair 0,38% para 3,124 euros e a Semapa a escorregar 0,15% para 12,94 euros.A Mota-Engil segue a desvalorizar 0,23% para 2,215 euros depois de ontem ter dado mais detalhes sobre a operação no corredor do Lobito, em Angola.A segurar o PSI está a Jerónimo Martins que ganha 0,96% para 25,36 euros, e a Corticeira Amorim que sobe 0,10% para 9,72 euros. A Ibersol abriu a sessão inalterada.(Notícia atualizada às 08:28)