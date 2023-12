Bolsa de Lisboa no vermelho. Grupo EDP e Jerónimo Martins pressionam PSI

numa altura em que o mercado avalia os comentários de alguns membros da Reserva Federal (Fed) norte-americana que têm alertado que ainda é cedo para começar a descer os juros diretores.O PSI desvaloriza 0,28% para 6.408,70 pontos. Das 16 cotadas, apenas quatro estão em alta, enquanto dez caem e duas estão inalteradas — Corticeira Amorim e Ibersol.

Nas quedas, destaque para o grupo EDP. O braço verde tomba 1,66% para 17,75 euros e a casa mãe cede 0,76% para 4,552 euros. Também a Jerónimo Martins pressiona o PSI ao cair 0,96% para 22,78 euros.Ainda no vermelho estão os CTT a desvalorizar 0,56% para 3,52 euros que anunciaram na semana passada uma greve geral parcial que vai durar até 22 de dezembro.Do lado dos ganhos, a Greenvolt renova máximos de fevereiro e avança 0,65% para 7,745 euros. Segue-se a Galp que sobe 0,38% para 13,33 euros e a Sonae que soma 0,33% para 91 cêntimos.A fechar as cotadas no verde está o BCP que ganha 0,28% para 28,16 cêntimos, no dia em que regressa ao Stoxx 600 e antecipa uma "alteração relevante" no dividendo