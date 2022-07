Bolsa de Lisboa reage a maré de resultados em máximos de mês e meio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em alta, em reação a uma mão cheia de resultados divulgados esta quinta-feira ao final do dia.O "benchmark" nacional PSI começou a sessão em máximos, como não era visto desde o dia 9 de junho. Entre as 15 cotadas que compõe o índice de referência, 11 começaram o dia no verde e quatro em terreno negativo.A Sonae é a estrela deste arranque, estando a somar 2,19% para 1,16 euros, renovando máximos de um mês. A empresa liderada por Cláudia Azevedo, reportou, já depois da sessão de quinta-feira, um

A Sonae foi acompanhada pela EDP Renováveis que arrecada 1,55% para 25,60 euros, após a companhia liderada por Miguel Stilwell de Andrade ter anunciado que adquiriu uma plataforma de desenvolvimento solar baseada na Alemanha, com capacidade de 9,6 GW por 250 milhões de euros





O braço das renováveis da família EDP é acompanhada pela empresa-mãe, a qual valoriza 0,63% para 4,96 euros. A EDP reportou esta quinta-feira um recuo de 11% do lucro para 306 milhões de euros no primeiro semestre. O resultado foi penalizado pela atividade em Portugal, muito condicionada pela seca e que resultou num prejuízo de 111 milhões de euros .





Ainda no setor energético, negoceia-se predominantemente no verde, com a Greenvolt a crescer 0,45% para 8,94 euros e da Galp que sobe 0,14% para 9,98 euros.





No setor, apenas a REN está a em terreno negativo, a perder 0,72% para 2,75 euro, após ontem ter apresentado resultados. A empresa comandada por António Redondo teve lucros de 45,9 milhões de euros no primeiro semestre, mais 16% do que no mesmo período de 2021. Os resultados são ligeiramente penalizados por um aumento de impostos (mais 2,2 milhões de euros) e pela contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE, mais 900 mil euros).





No retalho, a Jerónimo Martins não acompanha a sua par, estando a derrapar 0,17% para 22,96 euros, depois de na última sessão ter alcançado pelo segundo dia consecutivo um novo recorde.





Do lado das perdas, a Altri comanda a tabela. Também a papeleira apresentou resultados esta quinta-feira, tendo registado no primeiro semestre deste ano um resultado líquido, excluindo operações descontinuadas, de 69,6 milhões de euros, um aumento de 56,9% face ao mesmo período de 2021.





Ainda assim, no relatório enviado ao regulador, a empresa liderada por Soares Pina alerta que "o acréscimo de custos devido ao aumento de preço do gás natural, aumento do preço dos químicos assim como um maior nível de importação de madeira tem levado a um acréscimo relevante dos custos de produção por tonelada".





A queda da Altri não contagiou o restante setor papeleiro, estando a Navigator a ganhar 0,24% para 4,12 euros, enquanto a Semapa valoriza 0,14% para 14,14 euros.



(Notícia atualiazada às 8:34)