Bolsa de Lisboa recua 0,93% no arranque da sessão

O pacote extra de sanções à Rússia anunciado pelos países do Ocidente este fim de semana não foi suficiente para acalmar os receios dos investidores e, esta manhã, a Bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação no vermelho, em linha com as suas congéneres europeias.Nos primeiros minutos, o PSI-20 recuava 0,93% para 5444,15 pontos. Das 19 cotadas no principal índice português, 15 caíam e três conseguiam estar a valorizar-se. A EDP manteve-se inalterada em relação ao valor de fecho na sexta-feira.A liderar as quedas estava a Ramada, a ceder 3,39%, logo seguida do BCP, que desvalorizava 3,31%. Dos pesos pesados da bolsa, também a Jerónimo Martins (-1,15%) e a Galp Energia (-0,96%) estavam do lado das perdas.Por sua vez, a EDP Renováveis era a cotada com o maior avanço, a subir 1,21%, seguida da Pharol, que apreciava 1,12% e da Novabase, com uma valorização de 0,39%.Os investidores parecem ter ficado agradados com os resultados da Pharol, comunicados na sexta-feira à CMVM já depois do fecho do mercado. A empresa reportou uma redução no prejuízo para 2,4 milhões de euros em 2021.Já a EDP Renováveis anunciou este fim de semana que a joint venture Ocean Winds, que detém com a Engie, venceu um leilão para desenvolver até 1,7 GW de energia eólica numa área offshore, ao longo da costa de Nova Jérsia, nos Estados Unidos.(Notícia atualizada)