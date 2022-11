Bolsa de Lisboa recua. Corticeira Amorim lidera perdas com tombo de 5%

A bolsa de Lisboa iniciou a negociação desta terça-feira em terreno negativo, após ter negociado ontem no verde, em linha com as principais praças europeias.O PSI desvaloriza assim 0,60% para os 5.732,9 pontos. Das 15 cotadas que compõe o principal índice nacional apenas uma negoceia em terreno positivo, duas estão inalteradas e as restantes no vermelho.A registar a maior queda está a Corticeira Amorim, que tomba 5,03%, apesar de ter obtido lucros de 64,2 milhões de euros nos primeiro seis meses do ano, um valor superior em 10,6% ao registado no ano passado.A acompanhar a Corticeira, está a Galp, que perde 1,2% e os CTT que recuam 0,95%.(Em atualização)