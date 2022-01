Bolsa de Lisboa recupera da queda. PSI-20 soma ganhos ligeiros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa seguiu a correção técnica das bolsas europeias e, depois de ontem ter tombado 7,35%, a maior queda desde junho de 2020, abriu esta terça-feira a valorizar 0,23% para 5.442,13 pontos.Das 19 cotadas, dez iniciaram a sessão no verde, seis no vermelho e três permanecem inalteradas.

Entre as cotadas com mais peso, a EDP Renováveis lidera os ganhos, a valorizar 1,29% para 18,81 euros, a par com a Altri que soma a mesma percentagem para 5,515 euros.





As papeleiras acordaram em terreno positivo. Para além da Altri, a Navigator sobe 0,44% para 3,21 euros, enquanto a Semapa se mantém inalterada nos 11,52 euros.





No setor energético o sentimento é misto: à semelhança da EDP Renováveis, a empresa-mãe EDP aumenta 0,65% para 4,46 euros, acompanhada da Greevolt que cresce 0,51% para 5,92 euros e da Galp que valoriza 0,24% para 9,29 euros.





Já a REN cai 15 para 2,48 euros, liderando assim as perdas do arranque da sessão, seguida da Ibersol (-0,60%) e da Corticeira Amorim (-0,39%).





No retalho, a Jerónimo Martins desliza 0,38% para 20,71 euros e a Sonae sobe 0,10% para um euro.





Lá fora a palavra-chave é correção técnica. Depois de registar a pior queda desde março de 2020, o índice de referência europeu, Stoxx 600 soma 1,03% para 461,05 pontos. O espanhol IBEX corrige 0,88%, o alemão DAX aumenta 0,83% e o francês CAC 40 valoriza 0,41%.





Londres registou uma subida de 0,85%, Milão de 0,97%, enquanto Amesterdão é quem soma ganhos mais ligeiros entre os pares europeus (0,01%).





Os investidores estão atentos a novos desenvolvimentos em relação à tensão geopolítica entre a Ucrânia e a Rússia. Os EUA já colocaram 8.500 soldados em alerta de forma a apoiar a NATO se necessário. Vladimir Putin sublinhou esta segunda-feira que não quer invadir o território.





Além da crise entre Ucrânia e Rússia, os mercados estão também a incorporar a probabilidade de subidas nas taxas de juro de referência pela Reserva Federal dos EUA. O banco central liderado por Jerome Powell encontra-se, pela primeira vez este ano, esta terça e quarta-feira, mas é esperada uma mudança apenas em março