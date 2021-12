Bolsa de Lisboa regressa aos ganhos. Galp e BCP lideram

A energética liderada por Andy Brown - cujas ações têm também acompanhado o período turbulento que o petróleo atravessa - avança 1,91%. Já o banco de Miguel Maya sobe 1,53%.



Das empresas que ontem apresentaram as suas contas, a Semapa está inalterada, a Altri sobe 1,14%, o seu braço Greenvolt cede 0,16% e a Sonae avança 0,16%.



De resto, a Jerónimo Martins valoriza 0,83% e no grupo EDP, a casa-mãe sobe 0,10% e a Renováveis desce 0,09%.



A liderar as perdas está a Nos, com uma queda acentuada de 3,51%.

O PSI-20 avança esta manhã 0,30%, para os 5449,22 pontos, após mais uma derrapagem na sessão de terça-feira.As negociações andam a atravessar um período de forte voltatilidade, registando perdas acentuadas - devido aos receios da inflação e do atraso que a variante ómicron possa provocar na recuperação económica - para logo depois voltarem a corrigir.Das 19 cotadas no principal índice português, oito estavam esta manhã positivas, sete desciam e quatro mantinham-se inalteradas. Galp Energia, BCP lideram os ganhos, a valorizarem mais de 1%.