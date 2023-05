Bolsa de Lisboa ruma a terceiro dia de perdas pressionada pelo BCP

A bolsa de Lisboa abriu a derradeira sessão da semana a negociar em terreno negativo, embora com perdas ligeiras, ao contrário dos índices europeus a negociar à mesma hora. A possibilidade de um acordo relativamente ao tecto da dívida norte-americana está a levar a um sentimento de otimismo no mercado.Por cá, o PSI recua 0,16% para 6.046,9 pontos. Das 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, oito negoceiam no verde, seis no vermelho e duas inalteradas, a Ibersol e a Corticeira Amorim.A Galp regista a maior queda, de 1,71% para 10,615 euros, no dia em que deixa de conferir direito à remuneração acionista, entrando assim em ex-dividendo. A petrolífera é acompanhada pelo BCP, que perde 0,84% nos 0,2255 euros e pela Nos, a descer 0,6% até aos 3,65 euros.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins cede 0,09% para 22,74 euros.Do lado dos ganhos, a Altri é a que mais avança, a valorizar 1,04% para 4,092 euros, seguida pela Sonae, que desceu ontem a mínimos de três meses e vai recuperando 0,85% até aos 0,9535 euros.Já a EDP Renováveis soma 0,56% para 19,82%, ao passo que a casa-mãe, EDP, sobe 0,4% para 4,77 euros e vai assim impedido maiores perdas.