Bolsa de Lisboa sobe mais de 1% após palavras de Powell. EDP dispara mais de 5%

A bolsa de Lisboa começou o dia no verde, num dia em que os futuros sobre os principais índices do bloco apontam para uma sessão marcada por valorizações, depois de a Reserva Federal (Fed) norte-americana ter mantido as taxas de juro inalteradas e ter reforçado a esperança do mercado relativamente aos possíveis cortes de juros no próximo ano.





A principal montra da bolsa de Lisboa segue a somar 1,55% para 6.556,65 pontos, com 15 das 16 cotadas no verde e uma inalterdada.





A família EDP comanda os ganhos, com movimentos bastante expressivos, estando o braço das renováveis a subir pelo segundo dia consecutivo, ao escalar 5,34% para 17,84 euros. Por sua vez, a casa-mãe escala 3,33% para 4,6 euros.



Até inverter a tendência esta quarta-feira, a EDPR — detida em 71,27% pela EDP — negociou quatro dias no vermelho, tendo perdido 7,14% nas últimas quatro sessões.





No restante setor energético, a Galp valoriza 0,23% para 13,31 euros, numa altura em que o petróleo valoriza tanto em Londres como em Nova Iorque. A Greenvolt ganha 1,49% para 7,49 euros, a REN sobe 0,82% para 2,45 euros.





No setor do retalho, a Jerónimo Martins sobe 1,96% para 23,92 euros, enquanto a Sonae arrecada 1,21% para 0,916 euros.





Entre as papeleiras, a Navigator cresce 1,6% para 3,69 euros, a Altri sobe 0,93% para 4,79 euros. A Semapa valoriza 0,15% para 13,24 euros.





O BCP valoriza 0,63% para 0,3033 euros.



As novas projeções e as palavras usadas no comunicado da Fed estão a ser entendidas pelo mercado como uma mudança no tom e nas perspetivas do banco central, depois de um agressivo aperto das taxas de juro de referência ao longo dos últimos dois anos.



(Notícia atualizada às 8:42)