Bolsa de Lisboa submersa, só Jerónimo Martins fica à tona

, penalizado pela subida do dólar e por receios em relação à economia chinesa.



Em segundo lugar, outro peso-pesado: BCP perde 0,86% para 0,2409 euros.



Greenvolt e grupo EDP também estavam em baixa, com a energética de Manso Neto a recuar 0,47% para 6,295 euros, a EDP Renováveis a cair 0,38% para 17,085 euros e a casa-mãe a desvalorizar 0,29% para 4,175 euros.



Também em queda esta manhã estavam a Altri (-066%), CTT (-0,58%), Sonae (-047%), Mota-Engil (-021%), Corticeira Amorim (-0,20%) e Semapa (-0,15%).

A bolsa de Lisboa arrancou a semana no vermelho, com o PSI a cair 0,41% para os 6021,46 pontos.Quase todas as cotadas abriram com perdas, com exceção da Jerónimo Martins, que avança 0,17% para 24,04 euros.Quatro empresas iniciaram a sessão inalteradas: Navigator, Ibersol, Nos e REN.Do lado das perdas, a Galp vai na frente, a recuar 1,01% para 12,215 euros, num dia em que o petróleo desvaloriza