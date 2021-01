Bolsa de Lisboa termina semana no "vermelho" com Galp a perder quase 5%

Carlos Gomes da Silva está de saída da Galp Energia. A informação foi avançada esta terça-feira pela petrolífera em





Hoje, os analistas do Caixabank BPI dizem que esta operação . O cargo de presidente executivo da empresa vai passar a ser ocupado por Andy Brown, antigo diretor de "upstream" da Shell.A cair esteve também o BCP, que perdeu 3,09% para os 13 cêntimos por ação. Já a Sonae conseguiu fechar em alta (+1,76%).A EDP caiu 0,89% para os 5,346 euros por ação, um dia após se saber que a China Three Gorges (CTG) alienou 100 milhões de ações da EDP, representativas de cerca de 2,52% do capital da elétrica nacional, numa operação destinada a investidores institucionais, tendo encaixado aproximadamente 534 milhões de euros com a venda a um preço unitário que ascendeu a 5,34 euros.Hoje, os analistas do Caixabank BPI dizem que esta operação "reforça a nossa perspetiva de que a CTG tornou-se um investidor financeiro na EDP".

A bolsa nacional perdeu 1,51% para os 5.038,24 pontos na última sessão desta semana, acompanhando a tendência verificada no resto da Europa.O destaque vai para a Galp Energia, que hoje regista a maior queda diária desde finais de novembro (-4,67%) nos 8,950 euros por ação.Esta foi uma semana agitada para a petrolífera portuguesa. No início da semana, firmou um acordo de princípio com a Savannah, para a petrolífera entrar no atividade de exploração de lítio que tem em Portugal, passando a deter 10%. Depois, no mesmo dia (terça-feira), anuncia uma alteração nas chefias.