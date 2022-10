Bolsa de Lisboa veste-se de vermelho pelo quarto dia

Ouro desce com perspetivas de endurecimento da Fed

O ouro está a registar perdas, estando já a negociar abaixo da "zona de perigo" dos 1.700 dólares por onça, numa altura em que a negociação desta matéria-prima está a ser influenciada por bons dados do emprego nos Estados Unidos que deverão dar força à Fed para manter uma política monetária mais restritiva.



O ouro perde, assim, 0,49% para 1.686,51 dólares por onça.



Os dados do emprego podem "dar munição ao banco central" para continuar a subir as taxas de juro, o que pode "diminuir a atratividade deste metal", revela Gnanasekar Thiagarajan, analista da Commtrendz Risk Management Services, à Bloomberg.

