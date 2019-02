A negociação desta manhã poderá ser influenciada pelas perspetivas económicas do Banco Central Europeu (BCE) - que publica o boletim económico - e da Comissão Europeia - que publica as previsões intercalares de Inverno - numa altura em que os investidores temem a desaceleração do PIB na Zona Euro.



Em Lisboa, a Jerónimo Martins é das poucas (3) cotadas que sobe. As ações da retalhista avançam pela quinta sessão consecutiva: 0,34% para os 13,34 euros, negociando em máximos de agosto do ano passado. A tendência positiva da cotada deve-se à notícia de que o comércio deixe de ser proibido aos domingos na Polónia, onde grande parte da atividade da empresa está atualmente.



A outra retalhista, a Sonae, desce 0,71% para os 91,5 cêntimos. Tal como a Sonae, a maior parte (12) das cotadas está em queda. O destaque vai para o BCP que ontem tinha sido decisivo para a bolsa renovar máximos de outubro. As ações do banco perdem 0,54% para os 24,02 cênimos.



Em baixa negoceiam também as ações da EDP, da Semapa, da Altri e dos CTT. As ações dos correios perdem mais de 1% numa altura em que se ficou a saber que os CTT concluíram a proposta para a renegociação do acordo com as juntas de freguesias para a prestação do serviço postal.



Nota ainda para as ações da Nos. A cotada atingiu máximos de dois anos na semana passada, mas desde então acumula quatro sessões de quedas. Hoje está a perder 0,18% para os 5,59 euros.



(Notícia atualizada pela última vez às 8h29)

A bolsa nacional arrancou a sessão desta quinta-feira, 7 de fevereiro, em terreno negativo. O PSI-20 desce 0,22% para os 5.204,02 pontos, depois de ontem ter renovado máximos de outubro . A penalizar Lisboa estão cotadas como a EDP, o BCP, a Semapa e a Altri. Já a Jerónimo Martins segue em alta pela quinta sessão consecutiva, impedindo maiores perdas.Na Europa, as bolsas também seguem em ligeira baixa, tal como antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa: "Na pré-abertura, os índices europeus negociavam em baixa. Numa fase inicial, os investidores irão reagir aos resultados divulgados hoje de manhã". O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas, desvaloriza 0,21% para os 364,64 pontos, após sete sessões positivas.