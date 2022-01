Bolsa fica mais atrativa para empresas familiares

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

As empresas familiares poderão ter mais incentivos para se financiarem no mercado de capitais. Com a entrada em vigor do novo Código dos Valores Mobiliários, há duas alterações que terão impacto para este segmento do mercado: a possibilidade de emissão de ações com voto plural, bem como a simplificação do regime de sucessão de herdeiros, que deixam de ficar em risco de terem de lançar uma oferta pú...