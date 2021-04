Bolsa nacional abre em leve alta com apoio do grupo EDP

, o que significa que estão com uma enorme pressão compradora.

Quando atinge este patamar de "overbought" - à luz do índice RSI (

Índice de força relativa na tradução para português

), que mede a força com que um ativo ou índice é comprado ou vendido - significa, por norma, que se vai seguir uma pequena correção técnica.





O índice PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira a ganhar 0,22% para os 5.023,17 pontos, num dia ainda nublado entre as congéneres europeias que oscilam entre ganhos e perdas ligeiras, à medida que avaliam a atual situação dos mercados.A nível mundial, as maiores praças do mundo têm negociado em máximos históricos nas últimas semanas, algo que levou a bolsa mundial a subir para o território "overbought"Mas por cá, para já, a bolsa nacional vai dando sinais de otimismo com as duas cotadas do grupo EDP a darem força nestes minutos iniciais. A EDP ganha 0,24% para os 5,044 euros por ação e a EDP Renováveis sobe 1,22% para os 19,29 euros por ação.No resto da praça portuguesa, registam-se ganhos ainda no BCP, que avança 0,26% para os 11,63 cêntimos por ação e na Altri, que ganha 0,54% para os 6,495 euros.Em queda está a Mota-Engil (0,56%) e as duas empresas do setor do retalho, Jerónimo Martins (-0,10%) e Sonae (-0,25%).