Bolsa nacional abre em leve alta e paira sobre máximos de quase três meses

Agora, a "holding" da família Queiroz Pereira oferece 12,17 euros por ação,



Mas para além da revisão em alta do preço desta operação, os investidores estão hoje a aplaudir a distribuição de um dividendo muito superior ao que era esperado inicialmente. Segundo um consenso da Bloomberg, a Semapa deveria entregar cerca de 11 cêntimos por ação aos acionistas, referente à operação do ano passado.



"holding" da família Queiroz Pereira - ter revisto em alta o preço da OPA (oferta pública de aquisição) sobre a posição que não detém na empresa.Agora, a "holding" da família Queiroz Pereira oferece 12,17 euros por ação, mais 6,75% do que os 11,40 euros anteriormente propostos , o que representa um prémio de 1,75% face à cotação de fecho da passada terça-feira, quando os títulos foram transacionados por 11,96 euros. Em relação à cotação da última sessão antes do anúncio preliminar da OPA (9,50 euros), feito a 18 de fevereiro, o prémio ascende a 28,1%.Mas para além da revisão em alta do preço desta operação, os investidores estão hoje a aplaudir a distribuição de um dividendo muito superior ao que era esperado inicialmente. Segundo um consenso da Bloomberg, a Semapa deveria entregar cerca de 11 cêntimos por ação aos acionistas, referente à operação do ano passado.

vai propor à assembleia geral de acionistas o pagamento de um dividendo de 14 cêntimos relativo ao exercício de 2020.



A empresa de pasta e papel, que fechou o ano passado com lucros de 109 milhões de euros, pretende assim entregar aos acionistas um total de 99.565.630 de euros, o que traduz um "payout" de 91,2%. Ao dividendo de 14 cêntimos corresponde uma rendibilidade de 4,95%.





O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira a valorizar 0,19% para os 5.023,52 pontos, acompanhando aquela que é a tendência registada nos minutos iniciais nas restantes praças europeias, com o índice de referência para a região a pairar sobre máximos históricos.Ontem, depois de quatro dias de pausa devido à Páscoa - contando com o fim de semana - o Stoxx 600 escalou para máximos históricos, à imagem do que tinha acontecido no dia anterior em Wall Street, nos Estados Unidos.Mas hoje, os investidores estão a aliviar as suas posições, aproveitando esta subida para vender alguns dos seus títulos. Ainda assim, a liquidez continua inferior ao normal, depois de ontem se ter registado o dia mais calmo do ano entre os índices nos Estados Unidos.Por cá, com dez cotadas em alta, sete em queda e uma ainda na linha de água, o destaque vai para a subida da Semapa, que acordou a ganhar 2,01% para os 12,20 euros por ação, um máximo desde final de fevereiro, depois de ontem, já depois do fecho de sessão, a Sodim -Quem também anunciou um número para os dividendos foi a Navigator, que é detida pela Semapa. A empresa do setor da produção de papelHoje, as ações ganham 0,71% para os 2,844 euros.No resto da praça portuguesa registam-se ganhos no BCP (+0,51%) e também na EDP (+0,47%), a passo que a EDP Renováveis abriu em queda (0,42%).