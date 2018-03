Bolsa nacional abre no verde com subida superior a 2% da Sonae

O PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira, 15 de Março, a subir 0,49% para 5.446,81 pontos, com 15 cotadas em alta e as restantes três inalteradas face ao valor de fecho da sessão de quarta-feira. Na Europa o sentimento também é positivo com a generalidade das principais praças do Velho Continente a transaccionarem em alta.A impulsionar em Lisboa está a Sonae que soma 2,31% para 1,15 euros depois de a cotada ter reportado ao início desta manhã lucros de 166 milhões de euros no exercício financeiro de 2017.

Apesar de o resultado líquido conseguido no ano passado representar uma queda de quase 30% face aos lucros de 2016, tal ficou a dever-se essencialmente ao facto de em 2017 não terem sido registados ganhos extraordinários como no ano anterior. A Sonae revelou ainda que vai propor a distribuição de um dividendo 5% superior ao distribuído em 2016.



Continuar a ler



No sector energético mantém-se o optimismo, com a EDP a avançar 0,39% para 3,064 euros e a Galp Energia a apreciar 0,33% para 15,16 euros. Já a EDP Renováveis (7,545 euros) e a REN estão inalteradas (2,48 euros).



Nota positiva ainda para o BCP que ganha 0,66% para 0,288 euros.



No sector das telecomunicações, a Nos valoriza 0,49% para 4,924 euros no dia em que o Negócios escreve que o líder da operadora, Miguel Almeida, revelou que a empresa espera conseguir



A Pharol segue o sentimento geral ao subir 0,63% para 0,2385 euros depois de ter

(Notícia actualizada às 08:17) Ainda nas retalhistas, a Jerónimo Martins segue a tendência ao crescer 0,60% para 15,205 euros.No sector energético mantém-se o optimismo, com a EDP a avançar 0,39% para 3,064 euros e a Galp Energia a apreciar 0,33% para 15,16 euros. Já a EDP Renováveis (7,545 euros) e a REN estão inalteradas (2,48 euros).Nota positiva ainda para o BCP que ganha 0,66% para 0,288 euros.No sector das telecomunicações, a Nos valoriza 0,49% para 4,924 euros no dia em que o Negócios escreve que o líder da operadora, Miguel Almeida, revelou que a empresa espera conseguir "melhor acesso" a financiadores internacionais.A Pharol segue o sentimento geral ao subir 0,63% para 0,2385 euros depois de ter perdido mais uma batalha na guerra contra a Oi, isto porque um tribunal superior no Brasil decidiu que o aumento de capital da operadora de telecomunicações brasileira - detida em mais de 20% pela empresa portuguesa - não pode ser travado por uma instância arbitral.(Notícia actualizada às 08:17)