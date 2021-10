Bolsa nacional abre no vermelho com BCP a perder mais de 1%

o "outlook" passou de negativo para estável, tendo o 'rating' sido mantido em BB, que corresponde ao segundo nível da categoria de investimento especulativo (o chamado "lixo"). "A revisão do 'outlook' reflete sobretudo a resiliência da qualidade dos ativos e da rentabilidade do BCP desde [o início] da crise pandémica, suportado por um modelo de negócio eficiente e bastante diversificado", pode ler-se na nota divulgada esta segunda-feira pela Fitch.



A manhã desta terça-feira começou com a presença de algumas nuvens a pairarem sob o índice PSI-20, que deu início a mais uma sessão com uma perda de 0,45% para os 5.513,49 pontos, em linha com a tendência de queda registada entre as congéneres europeias.Por cá, uma das maiores quedas é registada pelo BCP, que vai desvalorizando 1,36% para os 16,74 cêntimos por ação. Ontem, já depois do fecho de sessão, a Em queda estão ainda as duas empresas do grupo EDP, com a casa-mãe a desvalorizar 0,78% para os 4,470 euros por ação e a EDP Renováveis a perder 0,99% para os 20,10 euros por ação. Também os CTT caem 1,06% para os 4,655 euros.Num dia em que onze empresas abriram em queda e cinco ainda sem tendência, três cotadas conseguiram começar no "verde". Uma delas foi a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, que valoriza 0,6% para os 18,83 euros.