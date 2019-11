secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross , ter dito durante o fim-de-semana que Washington e Pequim vão atingir um acordo comercial de "fase um" este mês.

A reagir bem aos comentários estão os setores mais sensíveis ao comércio externo, como é o caso do setor automóvel na Europa, que hoje valoriza 1,3%, depois de Wilbur Ross ter frisado que poderia não ser necessário impor tarifas sobre as maiores empresas do setor, como a Volkswagen, a BMW, a Daimler ou a Renault.



Ross adiantou ainda que "muito em breve" serão emitidas licenças para que as empresas dos EUA voltem a fazer negócios com empresas que estão na sua chamada lista negra, incluindo a Huawei.



Por cá, o Banco Comercial Português avança 0,44% para os 20 cêntimos por ação e a Galp avança 0,52% para os 14,38 euros por ação, apesar do preço do Brent, negociado em Londres e referência para Lisboa, estar a perder 0,13% para os 61,61 dólares por barril.



A apoiar a praça nacional está ainda o setor da pasta e do papel com a Altri e a Navigator a ganharem mais de meio por cento para os 5,57 e 3,29 euros, respetivamente.



A Jerónimo Martins avança 0,33% para os 15,05 euros por ação, num dia em que o jornal Dziennik Gazeta Prawna avança que o Governo polaco poderá adiar a imposição do novo imposto, uma vez que ainda não tem resposta por parte do Tribunal da União Europeia.



Do lado das quedas, a EDP Renováveis vai perdendo 0,8% para os 10 euros por ação.