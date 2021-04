Bolsa nacional acompanha otimismo no resto da Europa com EDP a disparar quase 4%

progressos feitos na vacinação nos Estados Unidos e a retoma económica robusta aí verificada, depois de vários indicadores económicos - como a maior subida mensal de sempre observada no setor dos serviços, ou os do emprego - estão a conferir confiança aos investidores.



O índice PSI-20 terminou o dia a valorizar 0,73% para os 5.014,06 pontos, o que representa um máximo desde janeiro deste ano, à boleia do otimismo que se vive nas bolsas de toda a região.Os investidores estão hoje focados nosPor cá, o maior destaque foi a EDP - Energias de Portugal, que conseguiu valorizar 3,92% para os 5,112 euros por ação. Também a EDP Renováveis subiu 0,53% para os 18,83 euros por ação, depois de o banco Goldman Sachs a ter considerado um "ponto de entrada atrativo" nas utilities europeias , apesar do desempenho forte das ações nos últimos tempos.

Numa nota de research em que analisa a correlação entre as revisões dos lucros por ação e o desempenho dos títulos no setor das utilities na Europa, o banco norte-americano conclui que entre 2006 e dezembro de 2020 esta relação era muito forte, acima de 0,6.



No resto da praça portuguesa, registaram-se ganhos ainda no BCP, com uma valorização de 0,43% para os 11,74 cêntimos por ação e na Navigator (+1,22%). Dentro do setor da pasta e do papel, a Altri perdeu 0,15% para os 6,50 euros.



No lado das quedas, destacam-se a petrolífera Galp Energia (-0,33%) e também a Nos (-0,52%).