Bolsa nacional arranca em alta com ganhos da Corticeira Amorim e EDP Renováveis

Em contraciclo, está a Jerónimo Martins, que ainda antes de arrancar a época de resultados na bolsa de Lisboa, vai apresentar o update operacional, sendo esperados números "sólidos" . Apesar disso, a dona do Pingo Doce está a recuar ligeiramente 0,05% em bolsa, com as ações a caírem para 20,80 euros.

o presidente da Fed, Jerome Powell, que procurou tranquilizar os investidores ao dizer que fará tudo para conter a inflação sem prejudicar a economia e o mercado de trabalho.





O otimismo está a marcar o arranque da bolsa portuguesa esta quarta-feira, prolongando o sentimento positivo registado durante toda a sessão anterior. O principal índice português, o PSI-20, abriu a somar 0,59%, para 5.674,98 pontos, com a EDP Renováveis e a Corticeira Amorim a puxarem pela bolsa.Das 19 cotadas do PSI-20, 14 estão em terreno positivo, 2 caem e outras 3 estão inalteradas (Pharol, Ibersol e REN). A liderar os ganhos está a Corticeira Amorim, com uma valorização de 1,89%, para 10,76 euros, depois de ter anunciado a compra de 50% do capital social da italiana Saci , por um valor de 48,66 milhões de euros.A seguir de perto os ganhos está a EDP Renováveis, que sobe 1,22% para 19,94 euros, depois de a Exane BNP Paribas ter subido a recomendação de compra da empresa. Já a retalhista Sonae avança 1,15%, com as ações a valerem 1,06 euros. A negociar acima de 1% destacam-se também para as papeleiras Semapa e Navigator.A Europa arrancou também o dia com ganhos. O Stoxx 600, índice que serve de referência para o continente, abriu a valorizar 0,65%, a reagir às declarações dOs investidores estão ainda atentos aos resultados da inflação, que serão conhecidos esta quarta-feira nos Estados Unidos, para avaliar se o caminho seguido pela Fed é o mais certeiro.