Na bolsa nacional, os ganhos de 0,1% da EDP, que negoceia nos 3,829 euros, e de 0,05% para do BCP, que está a cotar nos 0,2057 euros, estão a ser determinantes para a subida tímida do principal índice.



Em alta está também a Navigator, ao apreciar 0,51% para 3,55 euros, bem como a Altri, que ganha 0,52% para 5,745 euros.



Do lado oposto estão os CTT, que cedem 1,01% para 3,150 euros.

A bolsa nacional iniciou o dia a subir 0,03% para 5.241,67 pontos, com seis cotadas em alta, nove em queda e três inalteradas. Entre as congéneres europeias a tendência também não está definida com oscilações muito pouco acentuadas entre os principais índices.A semana será mais curta para os investidores devido às comemorações de Natal. As bolsas fecham mais cedo na terça-feira e só regressam à negociação na sexta-feira, dia 27 de dezembro.