Bolsa nacional atinge primeiro ganho na semana com apoio da Galp

O índice PSI-20 conseguiu registar o primeiro ganho desta semana, depois de dois dias de quedas, à boleia do otimismo registado na Europa, numa altura em que os investidores se estão a deixar levar pela temporada de resultados trimestrais.Na região, os índices conseguiram recuperar do maior declínio diário desde dezembro do ano passado - sentido ontem - com apoio dos números das empresas acima do previsto e das boas notícias quanto aos planos de vacinação contra a covid-19 no "velho continente".Desde a Alemanha até Espanha, a vacinação dos cidadãos registou uma aceleração este mês, alimentando as esperanças numa recuperação económica mais ágil.Por cá, a bolsa nacional ganhou 0,11% para os 4.953,18 pontos, mas o dia foi marcado por uma grande volatilidade, tendo o índice lisboeta oscilado entre uma perda de 0,9% e um ganho de quase 0,5% a meio da sessão.A segurar a praça portuguesa em território positivo estiveram empresas como a Galp Energia, que registou um ganho de 1,38% para os 9,43 euros por ação, apesar de os preços do petróleo estarem a desvalorizar cerca de 0,5% devido à primeira subida das últimos quatro semanas do número de inventários nos Estados Unidos.No setor da pasta e do papel, as empresas Altri (+1,66%) e Navigator (+0,5%) conseguiram também terminar o dia no "verde", enquanto que o BCP (-1,14%) e a EDP (-1,04%) terminaram o dia em queda.