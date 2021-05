Bolsa nacional cai mais de 1% com energia a pressionar. EDP Renováveis em ex-dividendo

A praça portuguesa está a cair na abertura de sessão de hoje, em linha com o que se verifica no resto da Europa. Por cá, quase todas as cotadas caem mais de 1%.

Gonçalo Almeida goncaloalmeida@negocios.pt 08:12







A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade, que é também a mais valiosa da bolsa nacional, está a perder 3% para os 18,09 euros por ação. Hoje é o último de dois dias que esta empresa desconta o dividendo em bolsa, que será pago amanhã aos seus acionistas.



No total, a EDP Renováveis vai distribuir 69,8 milhões de euros em dividendos, o que representa 12,6% dos lucros obtidos, em linha com o "payout" dos últimos exercícios. A este valor corresponde um dividendo por ação de 8 cêntimos.



No resto da praça portuguesa, destaque também para a EDP (-1,93%) e ainda para o BCP (-1,37%) e para a Galp (-1,08%).



A empresa de telecomunicações Nos - que apresentará resultados depois do final da sessão -, perder 1,41% para os 2,942 euros por ação.



As receitas da Nos, empresa de telecomunicações portuguesa, deverão registar uma queda homóloga de 3% para os 335,5 milhões de euros, pressionada pelos efeitos da pandemia, de acordo com um consenso compilado pela empresa.



As receitas da Nos, empresa de telecomunicações portuguesa, deverão registar uma queda homóloga de 3% para os 335,5 milhões de euros, pressionada pelos efeitos da pandemia, de acordo com um consenso compilado pela empresa.

Em termos de EBITDA - Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a empresa liderada por Miguel Almeida deverá anunciar uma queda de 3% para os 148,7 milhões de euros, em comparação com o mesmo período do ano passado.

