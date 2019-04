Pedro Catarino/CM

O PSI-20 desce 0,04% para 5.395,10 pontos, com 11 cotadas em alta, quatro a descer e três inalteradas. As bolsas europeias arrancaram a sessão sem uma tendência definida, com alguns índices a subirem e outros a caírem, num dia marcado pela publicação da evolução da economia chinesa no primeiro trimestre, com o produto interno bruto (PIB) a crescer 6,4% no período, confirmando a travagem da segunda maior economia do mundo.Além disso, a época de resultados está no seu início, com várias cotadas a reportarem os seus resultados do primeiro trimestre.Na praça nacional, a EDP cai 0,5% e a Navigator desce 0,19% para 4,296 euros, ao mesmo tempo que a Jerónimo Martins perde 0,11% para 13,98 euros. Evoluções que estão a ditar a descida da bolsa nacional.Do lado oposto, a EDP Renováveis aprecia 1,04% para 8,71 euros, depois de ter sido alvo de uma revisão em alta por parte do Société Générale , que avalia a empresa liderada por João Manso Neto em 10 euros.Em alta está também a Galp Energia, ao subir 0,35% para 14,45 euros.Já o BCP perde 0,52% para 0,2492 euros.