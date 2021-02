Bolsa nacional contraria quedas na Europa à boleia do retalho

O banco polaco controlado em 50,1% pelo BCP chegou a disparar mais de 13% na bolsa de Varsóvia e a liquidez foi mais de seis vezes superior ao habitual.



ações do Bank Millennium também em forte alta pela segunda sessão consecutiva, devido às notícias que dão conta de progressos positivos no tema dos créditos em moeda estrangeira, que têm pressionado fortemente os resultados dos bancos polacos nos últimos anos.O banco polaco controlado em 50,1% pelo BCP chegou a disparar mais de 13% na bolsa de Varsóvia e a liquidez foi mais de seis vezes superior ao habitual.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta terça-feira a subir 0,32% para os 4.830,01, neste que foi o segundo dia consecutivo de ganhos para a praça nacional. No resto da Europa, o sentimento foi de quedas generalizadas, embora ligeiras.Com nove cotadas em alta, seis em queda e três na linha de água, destacaram-se as duas empresas do setor do retalho. A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, ganhou 1,68% para os 13,035 euros por ação, enquanto que a Sonae, dona do Continente, valorizou 4,32% para os 0,700 euros por ação.Esta foi a maior subida diária da empresa liderada por Cláudia Azevedo desde novembro do ano passado, num dia em que foram negociadas mais de 7 milhões de ações da Sonae, o que representa mais do dobro da média diária de 3 milhões de títulos transacionados nos últimos seis meses.Entre os ganhos esteve também o BCP (0,49%), com as Em contracilco estiveram a Galp (-0,13%) e também a EDP Renováveis (-0,25%).