Bolsa nacional abre a subir mais de 3% com BCP e Galp em forte alta

A bolsa nacional está a acompanhar a tendência de recuperação das restantes praças europeias, com os índices a recuperarem parte do terreno perdido na primeira sessão de semana com os investidores menos pessimistas com as medidas de estímulo económico que estão a ser preparadas pelos governos e autoridades.

O PSI-20 abriu a sessão a disparar 3,71%, com 15 cotada em alta e apenas uma em queda. Menos de 30 minutos depois da abertura o índice português já marcava ganhos bem menos expressivos (+1,96%), o que demonstra a forte volatilidade que marcam os dias nos mercados desde que a propagação do coronavírus se instalou. Nas bolsas europeias os ganhos são superiores a 2% e o Stoxx600 avança 2,92%.





Há cada vez mais países a avançar para o encerramento das fronteiras e para a restrição de movimento de pessoas de modo a conter a propagação do vírus. A administração norte-americana anunciou novas recomendações para encorajar o público a acabar com as viagens discricionárias e para evitar grupos de mais de 10 pessoas. O Presidente de França, Emmanuel Macron, ordenou uma quarentena a todo o país, impedindo que os cidadãos saiam das suas casas, naquilo que descreve como uma "guerra" com o coronavírus. O Governo de Boris Johnson também dá mostras de abandonar a estratégia de "manter a calma e lavar as mãos".

Na segunda-feira, os três maiores índices nos EUA afundaram entre 12% e 13%, refletindo o receio de que as medidas de emergência tomadas pela Reserva Federal dos EUA possam não ser suficientes para evitar uma recessão provocada pelo coronavírus.

"É a isto que se parece o pânico", disse Patrick Healey, presidente e fundador da Caliber Financial Partners. "Não interessa o que fez a Fed no fim de semana ou o que podia ter feito, a atividade de negociação no mercado reflete medo e incerteza". "A única coisa que vai acalmar os mercados é ver o número de casos [de coronavírus] a descer", disse.

Hoje os futuros sobre o S&P500 já atingiam a subida máxima de 5%, dando alento a uma sessão positiva nas praças europeias.

A tendência na praça portuguesa é sobretudo de ganhos, destacando-se o BCP, que abriu a valorizar 4,43% para 10,6 cêntimos a recuperar de mínimos. A Galp Energia ganhava 4,79% para 8,658 euros na abertura numa sessão em que o petróleo recupera mais de 5%. Pelas 8:30 o BCP já subia apenas 0,59% e a Galp só valroizava 2,18%.