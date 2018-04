Bolsa nacional em alta ligeira com Ibersol a disparar 4,5%

A bolsa nacional abriu em alta ligeira esta quarta-feira, 4 de Abril, com o PSI-20 a valorizar 0,16% para 5.392,26 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, dez estão em alta, seis em queda e duas inalteradas.





Lisboa contraria, desta forma, a tendência negativa das praças europeias, numa altura em que os receios em torno do proteccionismo norte-americano voltam a marcar a negociação. Ontem, os Estados Unidos divulgaram a lista de 1.300 produtos chineses sobre os quais propõem aplicar taxas alfandegárias agravadas. A China já prometeu retaliar, o que está a levar o mercado a temer que as negociações entre os dois países não evitem uma guerra comercial.