Bolsa nacional em queda com Jerónimo Martins e Galp a pesar

O dia começou com nota negativa entre as principais praças europeias, e Lisboa não foi excepção. Os títulos da Galp e Jerónimo Martins destacam-se no vermelho.

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a desvalorizar 0,13% para 5.253,35 pontos. São oito as cotadas a cair, sete a subir e três que se mantêm inalteradas.





Na Europa, a tendência é igualmente negativa. Os investidores mostram cautela enquanto aguardam a época de resultados relativa à primeira metade do ano. Paralelamente, esperam-se os discursos de representantes dos bancos centrais, os quais poderão dar novas pistas sobre eventuais estímulos à economia.



As perspetivas acerca da economia a nível mundial são muito incertas, uma altura em que a disputa comercial entre os Estados Unidos e a China continua por resolver e, paralelamente, a Europa se prepara para um confronto idêntico - na base da aplicação de tarifas - com Washington. A Bloomberg avança esta terça-feira, 16 de julho, que os responsáveis europeus antecipam que os Estados Unidos terão luz verde da parte da Organização Mundial do Comércio para avançar com uma ronda de tarifas sobre 5 a 7 mil milhões de dólares em importações europeias.